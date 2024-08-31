Erdoğan, Yusuf Dikeç ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda fenomen haline gelen Yusuf Dikeç ile görüştü

AA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 18:38
Erdoğan, Yusuf Dikeç ile bir araya geldi
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Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ile '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda derece alan askerleri kabul etti.

Erdoğan, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile selamlaştı.


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