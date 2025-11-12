TSK'ye ait C130 kargo uçağı düştü: Yabancı misyon temsilcilerinden taziye mesajları

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin saat 17.00'de uçağın enkazına ulaştığı kazanın ardından çok sayıda ülkenin Türkiye'deki misyon temsilciliği taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Yayımlanan mesajlar şöyle:

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın bugün geçirdiği trajik kazadan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, Türk müttefiklerimizin yanında dayanışma içindedir.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Gürcistan'da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan'dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal: Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd: Gürcistan'da meydana gelen Türk C-130 uçağının geçirdiği trajik kazadan derin üzüntü duyuyorum. Etkilenenlerin ailelere içten taziyelerimi sunuyorum. Bu zor zamanda düşünce ve duygularım Türk kardeşlerimin yanında.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton: Bugün Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan trajik can kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz yaşamını yitirenler ve onların sevdikleriyle birlikte. Türk halkının acısını paylaşıyoruz.

Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağının trajik bir şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşılıyoruz. Elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında Türk askerlerinin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk C130 uçağının düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunar.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye Savunma Bakanlığı'na ait C-130 askeri uçağın Gürcistan ve Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede düşmesi sonucu bazı personelin hayatını kaybettiği elim hadiseyi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına içtenlikle taziyelerimizi sunar; Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlarına sabır ve metanet dileriz.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın elim kazasıyla ilgili haberi derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarına ve tüm Türk milletine en kalbi taziyelerimizi sunarız. Bu zor anlarda dayanışma içinde olduğumuzu ve desteğimizi bir kez daha teyit ederiz.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği: Büyükelçilik, askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenler için Türk hükümetine ve kardeş Türk halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini iletmektedir. Katar Devleti, her zaman kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan–Azerbaycan sınır hattında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileriz. Arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz.