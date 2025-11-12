TSK’ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü: Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askerî nakliye uçağının, Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı.

MSB, açıklamasında, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu olay hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun"

Şehitlerin şehadet haberleri ailelerine ulaştırılmaya başladı.

Gürcistan'da düşen ve içerisinde 20 personelin olduğu uçakta, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 personelin şehit olduğu öğrenildi.

Şehit olan personeller; Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği olarak açıklandı.

Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uzman Çavuş Emre Sayın, Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Astsubay İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da ailelerine şehadet haberi verildi.