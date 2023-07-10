TSK'den 'Ferit Yüksel' operasyonu

Komandolar, terör örgütü PKK’nin sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel’i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:13
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti.

Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist, saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

KRİTİK YERLERDE SORUMLUYDU

Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK’nin sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel’in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.

Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı bulunurken, güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.


MİT Operasyon

İlgili Haberler

Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etmişti: Bu ülkeye adalet gelmez

Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etmişti: Bu ülkeye adalet gelmez
Şekib Avdagiç: Gelir vergisi dilimleri ve SGK üst limiti gözden geçirilmeli

Şekib Avdagiç: Gelir vergisi dilimleri ve SGK üst limiti gözden geçirilmeli
Ex-Swedish foreign minister admits 'we didn't take terrorist threat to Türkiye seriously'

Ex-Swedish foreign minister admits 'we didn't take terrorist threat to Türkiye seriously'

En Çok Okunan Haberler