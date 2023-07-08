Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etmişti: Bu ülkeye adalet gelmez

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:05

18 Aralık 2002’de katledilen Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davası kapsamında MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve daha sonra tahliye edilen Gökhan Nuri Bozkır’ın adli kontrol şartlarına uymamasıyla firar ettiği ortaya çıktı.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin firari FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın 18 Mayıs’ta görülen duruşmasında, arasında Bozkır’ın da olduğu tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. “Soğan Tırları Davası” olarak bilinen davada da yargılanan ve hüküm diyen Bozkır’ın infazı gerçekleştirilemedi. Hablemitoğlu davasında Ankara dışına çıkmama yönündeki adli kontrole de uymadığı tespit edilen Bozkır hakkında bu kez daha önce tahliye kararını veren mahkeme tarafından 6 Temmuz’da yakalama kararı çıkarıldı.

(Şengül Hablemitoğlu)

‘BİZ NE İZLEDİK?’

Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, duruma sosyal medya hesabından “Kırmızı bültenle arayıp istediniz, operasyon da yaptınız. Artık ne yaptınızsa? Bize duruşmalar boyu ne izlettiniz siz, biz anlamadık. Edebimizle katıldık, size bizim gücümüz yetmez. Bizim kaybımız geri gelmez. Ancak bu ülkeye de adalet gelmez” tepkisini gösterdi.

(Ersan Barkın)

‘BERAAT İZLENİMİ VAR’

Tahliyelerin, davanın beraatle sonuçlanacağı yönünde izler taşıdığını vurgulayan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, “Dosya, Hablemitoğlu suikastının bütün bilinmeyenleriyle açığa kavuşturulması noktasında umut yaratmıyor. Mahkemenin de bu kararlarla birlikte bu yargılamayı sürdürmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz. Firari olduğu anlaşılan sanığın durumu, bizim görüşümüzün aslında haklı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.