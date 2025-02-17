'TSK'den ihraç kararı'nın iptali için diğer 4 teğmen de harekete geçmeye hazırlanıyor: Uzman hukukçulardan teğmenlere destek

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:32

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:33

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, yürürlükten kaldırılan öğrenci andını okumaları ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, sevk edildikleri Yüksek Disiplin Kurulu’nca ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası almıştı.

Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin eylemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) tartışılır hale getirerek, ‘toplumda ayrışmaya sebep oldukları’ ve ordunun vatan, millet ve Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları belirtilmişti.

Kurmay Başkan dahil Kurulun dört üyesi ise teğmenlerin eylemlerinin, disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceğini ifade ederek, teğmenler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine işaret etmişti.

DANIŞTAY'A DA BAŞVURU HAKLARI BULUNUYOR

Kararın ardından ihraç edilen beş teğmenden Serhat Gündar, Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Serhat Gündar’ın avukatları, Yüksek Disiplin Kurulu’nun, ‘TSK’dan ayırma’ kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli dilekçeyi, İdare Mahkemesi’ne sundu.

Teğmenlerin avukatlarından edinilen bilgilere göre meslekten ayırma cezası verilen diğer dört teğmenin de kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesi’ne başvurmaları beklenirken diğer teğmenlerin başvurması için, üç idare hukuku uzmanından gelecek mütalaa bekleniyor.

Mütalaada; kararının ‘hukuka aykırı’ olduğu yönünde görüş belirtilmesi öngörülüyor. Teğmenlerin idari mahkemenin ardından Danıştay'a da başvuru hakları bulunuyor.