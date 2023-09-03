TTB açıkladı: Hekim göçünde yeni rekor!
TTB’nin açıkladığı verilere göre, sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvurular, ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315'e ulaştı. 2023 yılının ilk 8 ayında alınan 'iyi hal belgesi' ise 1964’ü buldu.
AKP iktidarında başlayan hekim göçü durdurulamıyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru sayısının ağustos ayında 300’ü aştığını bildirdi.
TTB verilerine göre yılın ilk 8 ayında ise bu belgeyi alanların sayısı 1964’e yükseldi.
TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 1, 2023
?? Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.
?? 2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.
İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha "Emek Bizim Söz Bizim"… pic.twitter.com/ADIa7hNQZg
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD 'saat vererek' uyardı: Çok sayıda ili vuracak...
- 'Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor'
- Acun Ilıcalı'dan 'Icardi mi, Dzeko mu?' sorusuna cevap
- Gökçek Karakurt'u hedef gösterdi!
- 'Çifte silahlı infaz' güvenlik kamerasında!
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Bilal Erdoğan'dan öğretmenleri kızdıracak açıklama
- 'VIP hizmetçi şeyh' salıverildi
- Kılıçdaroğlu'na 'protokol' ve 'HÜDA PAR' tepkisi
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu