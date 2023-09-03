TTB açıkladı: Hekim göçünde yeni rekor!

TTB’nin açıkladığı verilere göre, sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvurular, ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315'e ulaştı. 2023 yılının ilk 8 ayında alınan 'iyi hal belgesi' ise 1964’ü buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 11:27
TTB açıkladı: Hekim göçünde yeni rekor!
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AKP iktidarında başlayan hekim göçü durdurulamıyor. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru sayısının ağustos ayında 300’ü aştığını bildirdi.

TTB verilerine göre yılın ilk 8 ayında ise bu belgeyi alanların sayısı 1964’e yükseldi.


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TTB hekim göç

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