TTB açıkladı: Hekim göçünde yeni rekor!

AKP iktidarında başlayan hekim göçü durdurulamıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru sayısının ağustos ayında 300’ü aştığını bildirdi.

TTB verilerine göre yılın ilk 8 ayında ise bu belgeyi alanların sayısı 1964’e yükseldi.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

?? Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.

?? 2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.



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