TTB hekimleri hedef gösteren Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık'ı Basın Konseyi'ne şikayet etti

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:46

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:48

Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan hekimlerce hazırlanan ve Hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale ile ilgili bilim dışı iddiaların yer aldığı başvuruyu temel alarak hazırladıkları haberlerde iddiaya göre makaledeki bilgileri çarpıtarak yayımlamış ve hekimleri hedef almıştı.

TTB’nin üç gazete ile ilgili Basın Konseyi’ne gönderdiği şikayet yazılarında başvuru konusu haberlerde makale yazarı hekimlerin fotoğraflarına yer verildiği ve haberlerin söz konusu çalışmanın bütünü bilimsel olarak değerlendirilmeden ve muhatap bilim insanlarının beyanları sorulmadan, olgu isnadında bulunan yanlı iddialar ile okura sunulduğu belirtildi.

Nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haberlerin Anayasa ve insan hakları hukuku ihlaline sebep olduğu ifade edilen yazılarda, “Başvuruya konu haber bütün olarak, kaynağı belirtilmeksizin, muhataplarının görüşlerine, varsa itirazlarına ve iddialara yanıtlarına yer verilmeksizin hazırlanarak gerçeğe aykırı, saygınlığı hedef alan, kişileri fotoğraflarıyla etiketleyerek şiddete açık hale getiren, toplum içinde zayıf düşürmeye yönelik açık somut olgu isnatları bulunan, sonucu itibariyle ise gerek hekimlerde bu tür olguların değerlendirilmesi ve tıbbi destek sunulması süreçlerinden kaçınma, gerek başvurularda toplum içinde yaratılan damgalanma korkusu ile tıbbi destek almama davranışına yol açtığından, toplum sağlığını tehlikeye atan nitelikte olduğu için basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecektir” denildi.

YAPTIRIM KARARI TALEBİ

Şikayet yazılarında son olarak; gazeteciliğin ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemeyeceği, gazetecinin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetmesi gerektiği, haberlerde kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemeyeceği, soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamayacağı ve gazetecilerin şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamayacağı şeklindeki Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali nedeniyle gerekli incelemenin yapılarak gazeteler hakkında yaptırım kararı verilmesini talep edildi.