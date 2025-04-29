TTB, bakanlığa sordu: Depreme dayanıklı ASM binaları nerede?

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:06

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, 23 Nisan’da Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ASM çalışanlarıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. TTB yetkilileri, mevcut ASM’lerin büyük bölümünün deprem açısından güvenli olmadığını, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını vurgulayarak Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ASM’leri hatırlattı, kamu otoritesinin sorumluluk almadığını söyledi: “Depremler sonrası artan farkındalık zamanla yok oluyor, ta ki bir sonraki yıkıma kadar.”

“HATAY’DA 56 ASM YIKILDI, SADECE 1’İ AKTİF”

Adıyaman ve Hatay Tabip Odası başkanları, deprem bölgelerinde ASM’lerin ya konteynırlarda çalıştığını ya da hâlâ yapılamadığını aktardı. Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, 815 günde 56 ASM’nin sadece üç tanesinin yapıldığını, yalnızca birinin aktif olduğunu söyledi. “Yani bina yok, ASM çalışanı yok, nüfus yok, para yok. ‘Gelin burada çalışın’ diyorlar” dedi.

ANKET SONUÇLARI: YARISI DEPREM TESTİNE BİLE GİRMEDİ

Anket sonuçlarını paylaşan AHEK üyesi Dr. Emrah Kırımlı, mevcut ASM’lerin sadece yüzde 28,7’sinin kamu tarafından yapıldığını; yarısına yakınında deprem dayanıklılık testi bile yapılmadığını belirtti. “ASM’lerin sadece yüzde 17,4’ünde afet planı var. Çalışanların yalnızca yüzde 17,2’si 'bina güvenli' diyor.”

“BU SİSTEM ÇÖKTÜ, BAŞKA BİR SAĞLIK SİSTEMİ MÜMKÜN”

Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Hatay’daki durumu örnek göstererek çocuk aşılarının yapılamadığını, yüz binlerce kişinin sağlık hizmetine erişemediğini söyledi:

“Güvenli çalışma ortamı yok. Mahallelerdeki ASM’ler yıkılırsa sağlık hizmeti durur. Şehir hastanelerine değil, mahalleye yakın, güvenli ASM’lere ihtiyacımız var.”

AHEK Sekreteri Dr. Kemal Yüksekkaya ise, ASM’lerin yüzde 50’sinden fazlasının apartman altlarında, afet planı olmadan çalıştığını hatırlatarak şunları söyledi:

“İstanbul’daki şehir hastanelerinin bir aylık kirasıyla ASM’ler yenilenebilir. Ama hâlâ hiçbir adım atılmadı. 2019’da uyardık, 2023’te uyardık, şimdi tekrar uyarıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz: Söz verdiğiniz 1000 ASM nerede?”

"ŞEHİR HASTANELERİNİN BİR AYLIK KİRASIYLA ASM'LER YENİLENEBİLİR"

Yüksekkaya ayrıca; "Sadece İstanbul’daki şehir hastanelerinin bir aylık kirası ile İstanbul’da depreme dayanıksız ASM’ler yenilenebilir. 6 Şubat 2023 depremlerinde şehrin dışına yapılmış olan hastanelere halkın nasıl ulaşamadığını yaşayarak gördük. Olası deprem sonrasında mahallemizdeki ASM’ler yıkılınca tedavilerimiz, aşılarımız, takiplerimiz aksayacak. Yaralılar, depremden kurtulanlar sağlığa ulaşamayacak” dedi.

TALEPLER NET: ASM’LER KAMU ELİYLE YENİLENMELİ

TTB’nin çağrısı şöyle:

Tüm ASM’lerin deprem dayanıklılığı acilen incelenmeli, riskli binalar güçlendirilmeli ya da taşınmalı.

Sağlık Bakanlığı, UMKE ve AFAD işbirliğiyle ASM çalışanlarına acil müdahale eğitimi verilmeli.

ASM’ler için afet eylem planı hazırlanmalı, düzenli güncellenmeli.

ASM’ler kamusal binalarda, güvenli yapılarda hizmet vermeli.

Sağlık hizmetleri güvenli ortamlarda, erişilebilir şekilde sunulmalı.

TTB Aile Hekimliği Kolu son söz olarak, “Toplumun sağlık hakkı için, sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.