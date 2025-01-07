Balıkesir'de korkunç olay: Aile Sağlığı Merkezi'ni taşlayıp, hekime saldırdılar!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:46

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:52

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin camları kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlanarak kırıldı.

"GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı. Bilal, “Sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırı kabul edilemez. ASM çalışanlarının yanında olduğumuzu ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Başkan Bilal ayrıca, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.