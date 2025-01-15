Aile Sağlığı Merkezi artarken, aile hekimi azalıyor: Bina var hekim yok!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:22

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:29

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “Aile hekimine düşen nüfusu azalttık” demişti ancak Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun (TTB-AHEK) açıkladığı verilere göre aile hekimlerinin sayılarında azalma yaşandı. 2023 yılında 8 bin 163 ASM’de 28 bin 54 aile hekimi görev yaparken, 2025 yılı itibariyle 8 bin 230 ASM’de, bin 311’lik bir düşüşle, görev yapan aile hekimi sayısı 26 bin 743 oldu. TTB-AHEK, Sağlık Bakanlığı’na “Aile hekimine düşen nüfusu böyle mi azaltacaksınız?” sorusunu yöneltti.

HEKİMSİZ, HEMŞİRESİZ ASM

İstanbul özelinde geçen yılın aralık ayında 332 aile hekimi yerleştirmesinden sonra bu ay 452 birime yeniden yerleştirme açıldığını ve bunların bir kısmının zaten açık ASM’lerde ek birim, bir kısmınınsa binası olmayan yerler olduğunu açıklayan TTB-AHEK 1 milyon 350 binlik nüfusun hekiminin olmadığını, 200 civarında birimin ise hemşiresiz çalıştığını duyurdu.