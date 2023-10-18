Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada kan aktı: Biri polis 2 yaralı!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:49

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:51

Adıyaman'da Aile Mahkemesinde görülen davada taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ!

Kavgada tarafları ayırmak isteyen bir polis memuru ile taraflardan O.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.