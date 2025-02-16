TTB ve Hekimler Birliği'nde AKPli Sarıçam'ın sözlerine tepki

Yayınlanma: 16.02.2025 - 22:17

Güncelleme: 16.02.2025 - 22:18

Türk Tabipleri Birliği (TTB), AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın sağlık çalışanlarını hedef gösterdiğini belirterek, "Türk Tabipleri Birliği olarak kendisiyle ilgili yasal süreçleri başlatacağımızı belirtiyor, Sağlık Bakanlığını, büyük özveri ile kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimler ve sağlık emekçilerinin haklarını korumaya, bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekili ile ilgili yaptırımlar için girişimde bulunmaya, sağlıkta şiddet ile etkili bir şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB'den, AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat’ta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa 'Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuşmasında, halkın vergileri ile yapılacak ve sonra aile hekimlerine para karşılığı kiralanacak olan tesisi kendisinin veya partisinin cebinden yapılan büyük bir lütuf gibi göstermesi, kendini milletin vekili değil sahibi gibi gören kibirli anlayışın yansımasıdır. Asla kabul edemeyeceğimiz bu anlayıştan daha üzücü ve dehşet verici olan ise Sarıçam’ın konuşmasında sağlık emekçilerini hedef göstermiş olmasıdır.

Sağlık alanında yaşanan bütün sorunların sebebi 20 yıldır uygulanan özelleştirmeci politikalarken bunu gözlerden kaçırmak için suçu sağlık çalışanlarına yükleyen ve halka hedef olarak gösteren bu zihniyeti esefle kınıyoruz. Sağlıkta şiddetin sebebi tam da bu zihniyettir. Bu zihniyet yüzünden her gün onlarca hekim ve sağlık emekçisi şiddete uğramakta, yaralanmakta, hayatını kaybedenler olmaktadır. Bu kışkırtmalar sonucu öldürülen arkadaşlarımızın anıları hafızamızda canlılığını korurken, pek çok hekim ve sağlık çalışanı sağlıkta şiddet yüzünden mesleğinden uzaklaşmakta, şiddet görmeyeceği branşlara, çalışma ortamlarına, ülkelere yönelmektedir.

"SUÇU TEŞVİK ETMEKTEDİR''

Sağlığı yönetenlerin bir halk sağlığı sorunu haline getirdikleri sağlıkta şiddetle mücadele etmemeleri bir gerçek olarak ortada iken bu türden kışkırtmalarla işlenecek suçlara ortak oldukları da açıktır. Ahmet Gökhan Sarıçam açıkça ifade ettiği gibi halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtarak suç işlemekte, suçu teşvik etmektedir. Türk Tabipleri Birliği olarak kendisiyle ilgili yasal süreçleri başlatacağımızı belirtiyor, Sağlık Bakanlığını, büyük özveri ile kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimler ve sağlık emekçilerinin haklarını korumaya, bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekili ile ilgili yaptırımlar için girişimde bulunmaya, sağlıkta şiddet ile etkili bir şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz."

HEKİM BİRLİĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın ifadeleri sebebiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsacılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Hekim Birliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Hekimlere yönelik şiddeti teşvik eden milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir milletvekilinin halkı hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete açıkça teşvik eden sözler söylemesi kabul edilemez. Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde bir konuşma yapan milletvekili, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sunduğu hizmeti hedef alarak vatandaşlara 'Memnuniyetsizlik olursa hekimlerin gırtlağını sıkın, yapışın, sıkın' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bu sözler, halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya yönelik açık bir tehdit ve şiddet çağrısı içermektedir" denildi.