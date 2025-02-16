Özrü kabahatinden büyük: AKP'li Sarıçam 'espri yaptım' dedi, gazetecileri suçladı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:11

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:11

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat’ta Pınarhisar ilçesinde düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi temel atma töreninde konuşan AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa, 'Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda tepki toplayan bu açıklaması sebebiyle X hesabından yazılı açıklama yapan AKP'li Sarıçam, sağlık çalışanlarından özür diledi.

Sarıçam, "Sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir" ifadelerini kullandı.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Sarıçam'ın X hesabından yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır! Onlar gece gündüz demeden fedakârca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır..

Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için lütfen haklarını helal etsinler.

Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir. Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına konuşmamın tamamının dikkate alınmasını rica eder, tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."