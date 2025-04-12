TTB'den 'doktor mesajları' skandalına ilişkin açıklama: 'Süreci yakından takip ediyoruz'
Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB), Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olduğu belirtilen doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubu yazışmalarındaki kadın hastalara yönelik çirkin ifadelere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Süreci yakından takip ediyoruz" denildi.
İddiaya göre, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı. Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.
Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Konya Selçuk Üniversitesi, konu hakkında soruşturma başlatıldığını ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığını belirtti.
"KABUL EDİLEMEZ"
Gelişmeler devam ederken Türk Tabipleri Birliği'nden de açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bazı hekimlere ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan yazışmalar, hem hekimlik meslek etiği kurallarına ve hasta haklarına aykırı olması hem de hekim-hasta arasında olması gereken güven ilişkisini zedelemesi bakımından kabul edilemezdir.
Türk Tabipleri Birliği olarak, Konya Tabip Odası yönetimi ile iletişim içindeyiz ve süreci yakından takip ediyoruz.
Yüzyıllardır bu topraklarda hekimlik meslek etiği ilkelerine ve iyi hekimlik değerlerine göre hekimlik yapan, bu değerleri savunan meslektaşlarımızın çok büyük çoğunlukta olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve yarın da bu değerler ile hareket eden meslektaşlarımızın yanında olacağımızı tekrar vurguluyoruz."
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