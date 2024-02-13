TTB’den Erzincan’daki maden faciasına ilişkin açıklama

Erzincan İliç’te bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Türk Tabipleri Birliği bir açıklama paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:54
TTB’den Erzincan’daki maden faciasına ilişkin açıklama
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin ardından 9 kişiye ulaşılamadığını duyurdu. Yerlikaya, kayıp kişileri bulmak için 400 personelle arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi. 

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Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Türk Tabipler Birliği söz konusu facianın ardından bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı aktarılmaktadır.

Geçmişte siyanür sızıntısı ile gündeme gelen madenin ruhsatı iptal edilmediği gibi kâr hırsıyla kapasitesinin artırılması, TTB'nin de aralarında olduğu örgütlerin hukuk mücadelelerine karşın şirkete yargı koruması sağlanması; yaşanan faciaya açıkça davetiye çıkarmıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyor, göçük altında kalan emekçilerin bir an önce sağ salim çıkarılmalarını umuyoruz.”


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