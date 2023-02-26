TTB'den iktidara deprem bölgesiyle ilgili çağrı: Kayıplar açıklansın

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 04:00

Depremlerin ardından 45 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Buna karşın iktidar, kayıpların isimlerini yayımlamadı. Birçok cenaze kimsesizler mezarlığına gömüldü. Enkazlarda kalan herkese ulaşılamaması ölüm sayılarının açıklanandan daha fazla olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş sadece Hatay’da 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise açıklanan vefat rakamlarının üçle çarpılması gerektiğini ifade etmişti.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekteri Vedat Bulut ise rakamlarda bir netlik olmadığını söyledi. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin açıklanması gerektiğini ifade etti. Bulut, “Kayıpların isimleri ikametgâh adresleriyle birlikte illerin valilik ve kaymakanlık binalarına asılmalı. Ancak böyle karışıklık önlenir. Enkazlar kaldırıldıktan sonra insanlar kimlik davalarıyla uğraşacak. Kimlik olmadığı için ispata çalışacaklar” diye konuştu.

(Vedat Bulut)



"SAYILARI DÜŞÜK TUTTULAR"

Açıklanan sayılarda netlik olmadığını dile getiren Bulut, “Kahramanmaraş’ta 6 bin kayıp olduğu sırada yaklaşık 10 bin kişi defnedilmişti. Bunun sebebi, açıklanan sayıları düşük tutmalarından kaynaklanıyor olabilir. Diğer sebebi de çevre illerdeki insanlar cenazelerini Kahramanmaraş’a götürmüş olabilir. İşin içinde sayıları gizleme de olabilir” ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 1999’daki depremin ardından yaşamını yitirenlerin isimleri panolara asılmış ve yurttaşların isimlerinin yer aldığı bir anıt yapılmıştı.