TTB'den 'kayyum' tepkisi: 'Seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:17

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:17

TTB Merkez Konseyi, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırarak yerlerine kayyum atamasına tepki gösterdi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Esenyurt Belediyesi'den sonra; Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine kayyum atanması, halkın en temel demokratik haklarından olan seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Ülkenin en acil sorunları olan işsizlik, yoksulluk, güvencesiz bir gelecek ve sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gereken siyasi otoriteyi ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye; Anayasa’ya, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz. Belediye başkanlarına yönelik bu uygulamalar hukukun araçsallaştırıldığı siyasi kararların ürünüdür. Demokratik ve barışçıl bir ortam olmadan sağlık ve bilim üretiminin mümkün olmayacağı gerçeğini tekrar vurguluyor, ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişine zarar veren bu uygulamayı kınıyoruz."