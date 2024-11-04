Ali Babacan: Anlayın artık, kayyum atayarak milli birliği sağlayamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün DEM Partili 2 il ve bir ilçe belediyesine kayyum atanması kararına "Vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Ali Babacan: Anlayın artık, kayyum atayarak milli birliği sağlayamazsınız
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:28

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanlığı tarafından  Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Daha dün kardeşlik mesajı verenler; milli birlik ve beraberliği çelikleştirmekten söz edenler... İmanımız bir, kıblemiz bir diyenler; iç cepheyi güçlendirme çağrısı yapanlar... Anlayın artık: Milletin iradesine kayyum atayarak milli birliği sağlayamazsınız. Vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz. Defalarca söyledik, tekrar ediyorum: 1. Belediye başkanlarının görevden alınması ancak ve ancak bağımsız yargı kararı ile olmalıdır. 2. Görevden alınan belediye başkanının yerine meclis içinden bir belediye başkanı seçilmelidir. Gerekli mevzuatı düzenlemenin adresi de TBMM’dir."


Etiketler: #ali babacan #kayyum #Deva Partisi

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