İşçi servisi askeri personel taşıyan servise çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Ergene ilçesinde meydana gelen kazada tekstil fabrikasına işçi taşıyan servis minibüsü askeri personel taşıyan servis aracına çarptı. Kazada toplamda 16 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:09
İşçi servisi askeri personel taşıyan servise çarptı: Çok sayıda yaralı var!
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Çorlu-Edirne karayolu üzeri Ergene ilçesi sınırları içerisindeki Ulaş Mahallesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

İddialara göre, bakkallara ekmek götüren Osman C. idaresindeki 59 AFK 425 plakalı araç, lastiği yarıldığı için emniyet şeridinde beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamete seyreden ve askeri personeli taşıyan Uzman Çavuş Yılmaz Doğan yönetimindeki 59 ABN 674 plakalı araç, önünde aniden beliren bu araca çarpmadan durdu. Bu iki araca ise, bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan içerisinde 26 işçinin bulunduğu Hikmet A. idaresindeki 59 S 1747 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazada işçilerden biri, servis minibüsünün ön koltuğunda sıkıştı.

16 KİŞİ YARALANDI!

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin yanı sıra itfaiye kaza kırım ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı işçi ambulansa alınarak tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralı işçilerin olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildiği kazada, 11’i işçi servisinde 5’i de askeri personel taşıyan araçta olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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