Kamyonet işçi servisine çarptı: 1’i ağır 10 yaralı

Kayseri’de kamyonetin işçi servisine çarpması sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:14
Kamyonet işçi servisine çarptı: 1’i ağır 10 yaralı
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Edinilen bilgiye göre; Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana gelen kazada; ismi ve plakalı öğrenilemeyen kamyonet, güvenlik şeridinde arızalanan servisten işçi alan 38 R 1649 plakalı servisine çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle önünde bulunan 14 ACK 684 plakalı servisine çarparak durabildi. Kazada servisin içerisinde bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 1’i ağır 10 yaralı da ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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