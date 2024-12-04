TTK’da Anlamlı Tören: Dünya Madenciler Günü’nde Şehit Madenciler Anıldı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:58

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:58

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla anma ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

Törende, iş kazalarında yaşamını yitiren madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Madencilerin ailelerine ve tüm katılımcılara mevlit şekeri dağıtıldı.

"EN DEĞERLİ MADEN İNSANDIR"

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kömüre olan ihtiyacına vurgu yaparak, güvenli ve verimli çalışma çağrısında bulundu. “Yer altından çıkarılan en değerli madenin insan olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın selamlarını ileterek madencilere kazasız çalışmalar diledi.

MADENCİLİKTE DAYANIŞMA VURGUSU

Törende konuşan madenci Sefer Bayrak, mesleğin zorluklarını ve dayanışmanın önemini vurguladı. “Yer altında herkesin canı birbirine emanet” ifadelerini kullanan Bayrak, mesleğin riskleri karşısında dua ve temennilerin önemine dikkat çekti. 15 yıllık madenci Ferhan Ay ise madencilerin cesaretini ve Kahramanmaraş depreminde sergiledikleri desteği hatırlatarak, "Madenciler her zaman ihtiyaç duyulduğunda hazırdır" dedi.