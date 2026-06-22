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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

22.06.2026 14:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara hangi platform üzerinden ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

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