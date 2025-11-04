Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2025 yılı çağrısı başvuruya açıldı. Peki, TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları başladı mı? TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK 2209-A ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adaylar, çağrı kapsamında desteklenecek projeler için başvurularını 12 Kasım 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

TÜBİTAK 2209-A ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13 Ekim 2025 saat 13.30 ile 12 Kasım 2025 saat 17.30 tarihleri arasında https://tybs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Başvuru koşulları ve detaylı bilgilere TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

DESTEK MİKTARI VE ÖDEME KOŞULLARI

Araştırma projeleri en fazla 12 ay süreyle desteklenecek. Destek alan öğrenciler, kararın TÜBİTAK web sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde projelerini tamamlamak zorundadır. Destek tutarı en fazla 9.000 TL olup, çevrimiçi başvuruda girilecek IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Öğrenci ve danışmanlara harcırah veya yevmiye ödemesi yapılmayacak, ayrıca konaklama harcamaları destek kapsamına dahil edilmeyecektir.