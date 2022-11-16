Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken arkadaşını vurdu
Kilis'te İ.B., av tüfeği ile fotoğraf çektirmek isterken arkadaşı N.K.'yi vurdu. Başından ağır şekilde yaralanan N.K. hastaneye kaldırılırken İ.B. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki bir bahçede, Suriye uyruklu İ.B, arkadaşı N.K'den av tüfeğiyle fotoğrafını çekmesini istedi.
Tüfeğin ateş alması sonucu başından ağır yaralanan N.K, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.B, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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