Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken arkadaşını vurdu

Kilis'te İ.B., av tüfeği ile fotoğraf çektirmek isterken arkadaşı N.K.'yi vurdu. Başından ağır şekilde yaralanan N.K. hastaneye kaldırılırken İ.B. gözaltına alındı.

İHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:31
Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken arkadaşını vurdu
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Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki bir bahçede, Suriye uyruklu İ.B, arkadaşı N.K'den av tüfeğiyle fotoğrafını çekmesini istedi.

Tüfeğin ateş alması sonucu başından ağır yaralanan N.K, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.B, jandarma tarafından gözaltına alındı.


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