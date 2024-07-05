Tuğamiral Çakmak için anma töreni yapıldı

FETÖ’nün Balyoz kumpası sonucu girdiği cezaevinde tutukluyken kanser hastalığına yakalanan “donanmanın Kutupyıldızı” olarak bilinen Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 9 yıl önce 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
Tuğamiral Çakmak için anma töreni yapıldı
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Ailesi, silah arkadaşları ve yakınları Çakmak’ı dün ölüm yıl Dönümünde mezarı başında andı. Törende konuşan emekli Kurmay Albay Bülent Kul, “Cem, Atatürkçü dik duruşundan hiç sapmadı” dedi. Kul’un ardından Amiral Çakmak’ın kardeşi Filiz Çakmak, kardeşine ait şiir kitabından iki şiir okudu. 

Törende Cumhuriyet’e konuşan Amiral Çakmak’ın ablası Deniz Çakmak, “Sorumluların hak ettikleri cezayı alacakları güne kadar sabırla bekleyeceğim” ifadelerini kullandı. 

Amiral Çakmak’ın yakın arkadaşı emekli Albay Murat Soyöz ise “Gerçek bir silah arkadaşıydı. Hasta yatağında bile hapisteki arkadaşlarının hakkını savunmaya çalıştı. Örnek bir komutandı. Amiral Çakmak’ı sonraki kuşaklar da tanımalı” diye konuştu.


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