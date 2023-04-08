Tugay Kerimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Tugay Kerimoğlu beIN Sports'tan istifa mı etti? Tugay Kerimoğlu hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:05

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:05

Galatasaray ve SüperLig yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerilim tırmanarak devam ederken, BeIN Sports'ta ayrılıklar peş peşe geliyor. Son olarak sunucu Murat Caner'in istifasının ardından bu kez yorumcu Tugay Kerimoğlu'nun BeIN Sports'tan istifa ettiği iddia edildi.

TUGAY KERİMOĞLU BEİN SPORTS'TAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHK Başkanı ve aynı zamanda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Lale Orta ile Galatasaray arasındaki problem, sunucu Murat Caner'in istifa etmesi derken şimdi de Sarı Kırmızı ekibin efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu'nun yorumculuk yaptığı beIN Sports'tan ayrıldığı öğrenildi.

Spor Gecesi isimli YouTube programında Kerimoğlu'nun ayrılığı hakkında konuşan Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN’deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti! 'Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gaspediliyor' diyerek istifa ediyor." ifadelerini kullandı.

TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR?

Tugay Kerimoğlu, 24 Ağustos 1970 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Kerimoğlu, futbola Galatasaray altyapısında yetişmiştir. Burada kendini gösteren Tugay Kerimoğlu, genç millî takım kadrolarına çağrılmaya başladı. 1987-88 sezonunda Jupp Derwall tarafından A takım kadrosuna yükseltilen Tugay, sezon başında Almanya kampına katılan futbolculardan oldu ve hazırlık maçlarında şans buldu. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından ligde ve Avrupa kupalarında ilk 16'ya alınan Tugay'ın ligdeki ilk maçı 12 Eylül 1987'de Çaykur Rizespor karşılaşması oldu. Uğur Tütüneker'in yerine oyuna dahil olan Tugay, sezon içinde toplam 4 maçta yedeklerden oyuna dahil oldu. Sezon sonunda kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu gördü.

1988-89 sezonunun özellikle son maçlarına doğru ilk 11'e dahil olmuştu. O sezon Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline çıktığı kadroda yer alsa da yarı finalin ikinci maçında Gheorghe Hagi'li Steaua Bucure?ti karşısında 1-1 berabere kalınıp elendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkıp ilk Avrupa maçını oynamış oldu.

1991-92 sezonu Tugay'ın 26 maçta, hepsinde de ilk 11'de sahaya çıktığı bir sezon oldu. 2 Kasım 1991'de Gaziantepspor'u 1-0 yendikleri maçta ilk golünü kaydetti. Sezon sonunda Beşiktaş'a 4-3 yenildikleri maçta ilk kez kırmızı kart gördü. Sonraki sezon Karl-Heinz Feldkamp yönetimindeki takım ile kariyerinin ikinci lig şampiyonluğunu gördü. Sezon içinde 4-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde 2 gole imza atmıştı. Sonraki sezon bir kez daha lig şampiyonluğu gören Tugay, kariyerinin en gollü sezonunu 26 maçta 10 golle yaşıyordu. ön elemede Manchester United'ı eledikleri efsanevi 3-3 ve 0-0'lık maçlarda 90 dakika forma giydi ve takımının UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan ilk Türk takımı olmasına yardım etti.

1996-97 sezonunun başında takımın başına gelen Fatih Terim ile 4 sene boyunca Türkiye Ligi'ni domine eden kadroda yer aldı. İlk üç sezon lig şampiyonluğu yanında, Şampiyonlar Ligi'nde de önemli maçlara çıktı. 5 Kasım 1997'de Sparta Praha'ı 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi grup maçında iki golü de atıp Avrupa'daki ilk golünü atmış oldu.

1999-2000 sezonu Galatasaray'daki son sezonu oldu. Sezonun ilk yarısında 10 maçta forma giyen Tugay 1 gol kaydetti. Galatasaray'daki son resmi maçı Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendikleri 22 Aralık 1999 tarihli maç oldu. Tugay maçın son 23 dakikasında oyuna girmişti. Tugay, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda da maçlara çıktı ve takımın üçüncü olmasına yardım etti. UEFA Kupası'nda devam eden Galatasaray'ın 3. turda Bologna ile oynadığı maçın son 20 dakikasında oyuna girdi. Sezon arasında Tugay takımdan ayrıldıktan sonra, Galatasaray 4. kez üst üste lig şampiyonu olan ilk ve şu ana dek tek Türk futbol takımı oldu. Ayrıca UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, Avrupa'da kupa kazanan ilk ve şu ana dek tek Türk takımı oldu.

Lig şampiyonlukları dışında Tugay, birçok kupaya da sahip oldu. İlk Türkiye Kupası'na 1990-91 sezonunda kavuşan Tugay, biri final olmak üzere 2 maçta forma giymişti. Galatasaray, Ankaragücü karşısında 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-1 kazanırken, Tugay da takımının son golünü kaydetmişti. 1992-93, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarında 3 kupa daha kazandı. 1999-2000 Türkiye Kupası'nda da 1 maç oynayan Tugay, sezon arasında ayrıldığı için kupayı kaldıran kadroda yer alamadı. Bunun dışında 1988, 1991, 1993, 1996, 1997 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan kadroda yer aldı. Bu 5 maçın 3'ünde forma giymişti. 1990 ve 1995'te iki kez Başbakanlık Kupası'nı kazandı.

Rangers

Avrupa kariyerine 2000 yılında İskoç kulüp Rangers'a transfer olarak başlamıştır. 1999-2000 sezonunun devre arasında teknik direktör Dick Advocaat tarafından takıma kazandırıldı. 22 Ocak 2000'de Aberdeen FC karşısında alınan 5-0'lık galibiyet ile Rangers macerasına başladı. 16 maçta forma şansı bulan Tugay, 18 Mart 2000'de Motherwell FC'ye Avrupa kariyerindeki ilk golünü penaltıyla kaydetti. Sezon sonunda İskoçya şampiyonu oldular. Ayrıca Scottish Cup'ı da kazanan takımda Tugay, final maçında yedeklerden oyuna dahil oldu.

2000-01 sezonunda Tugay, Rangers takımı ile kupa kazanamadı. Tugay, sezon içinde 3 gol kaydetti. Takım ligde 2. oldu, lig kupalarında ise başarılı olamadı. Tugay, bu sezon ilk kez Rangers forması ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. İki ön eleme turunu geçen takım gruplara kaldı. Tugay, gruplarda eski takımı Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 27 Eylül 2000'de Ali Sami Yen Stadı'na Rangers formasıyla çıkan Tugay, 3-2'lik mağlubiyete engel olamadı. İkinci maçta ise 0-0 berabere kaldılar. Sezon sonunda Tugay, Blackburn Rovers'a transfer oldu.

Blackburn Rovers

Tugay, 2001 yılında 2009 yılına kadar İngiltere'nin Blackburn Rovers takımında forma giymiştir. Tugay'ın Blackburn Rovers'a transfer eden, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İskoç teknik adam Graeme Souness oldu.

2003-04 sezonunda Blackburn'ün en iyi futbolcu seçilen Tugay; performansını devam ettirmesiyle 2006-07 sezonunda da Blackburn'ün en önemli futbolcularından biri olmuştur. 2004 sezonuna kadar da; Galatasaray'dan eski hocası Graeme Souness'ın teknik direktörlüğünde çalışmıştır.

Blackburn'deki ilk golünü Blackburn'un West Ham United'ı 7-1 yendiği maçta uzaktan bir şutla atan Tugay; ilk maçını da Southampton FC karşısında oynadı.

Tugay Blackburn Rovers taraftarlarının en beğendiği futbolcular arasında yer alır; velhasıl ilk sezonunda lig kupasını kazanılmasında önemli rol oynamıştır. 2006/07 UEFA Kupası'nda FC Basel karşısındaki 3-0 lık galibiyette ceza sahası dışından attığı gol ile dikkatleri çeken Tugay; birkaç maç sonra Tottenham Hotspur karşısında da benzeri bir gol atmış ve karşılaşmada kırmızı kart görmüştür.

Blackburn'un hocası Mark Hughes; Tugay'ın yeteneklerine hayran olduğunu belirtmiş ve 2007-08 sezonunda da Tugay'ı takımında istediğini iletmiştir.

Tugay Lucas Neill'in 2007 yılı başında West Ham United'a transfer olmasıyla Blackburn'ün birinci kaptanı olmuştur.

2007-2008 sezonunun ardından sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır.

Tugay Kerimoğlu 24 Mayıs 2009 da oynanan Blackburn Rovers'ın, West Bromwich Albion ile oynadığı sezonun son karşılaşmasında profesyonel futbol hayatına nokta koydu. Blackburn Rovers kulübünün kendi kuralları gereği 10 yıldan az formasını giyen futbolcuya jübile yapmaması nedeniyle sezon sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı alan alan Tugay Kerimoğlu'nun oynadığı son maç, 32 bin kişilik Ewood Park Stadyumu'nu dolduran futbolseverlerin coşkun sevgi gösterileri sonucunda adeta bir jübileye dönüştü.

Blackburn Rovers Kulübü yönetimi tarafından, karşılaşmadan önce stadyumdaki seyircilere, kâğıttan yapılmış Tugay maskeleri değıtıldı. Karşılaşmayı izlemeye çoğu Türk bayraklarıyla gelen Blackburn Rovers taraftarları, 8 yıldır takımlarında oynanan Tugay'a, karşılaşma boyunca Türk bayrakları ve Tugay maskelerini sallayarak veda ettiler. 21.10.2010 tarihinde Galatasaray spor kulübünde, Aynı tarihte teknik direktörlüğe başlayan Hagi'nin yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

TUGAY KERİMOĞU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1987-1999 Galatasaray

1999-2001 Rangers

2001-2009 Blackburn Rovers



