Tugay’ın emanet ettiği koltukta şarkılı mesaj

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, koltuğunu Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu’na devretti.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Tugay’ın emanet ettiği koltukta şarkılı mesaj
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Nizamoğlu Tugay’dan devraldığı makamında önerilerini sıraladı ve şarkı söyledi.

“Paylaştıkça çiçek güzel, paylaştıkça sanat güzel, paylaştıkça hayat güzel, paylaştıkça her şey güzel” sözlerinin öne çıktığı şarkısıyla Ada Nizamoğlu, 23 Nisan’da barış mesajı verdi.


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