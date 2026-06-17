Tuğgeneralden ‘devam’ sinyali geldi, Bağcıoğlu MSB’ye sordu: Ankara Havalimanı’nda TSK yer alacak mı?

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı önceki gün Ankara -VIP- Havalimanı’na dönüştürüldü. NATO zirvesi öncesi 10 milyar lira harcanarak tamamlanan havalimanının yurtdışından gelen heyetlere ve Türkiye’deki üst düzey devlet protokolüne hizmet vereceği belirtildi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin mevcut eğitim uçuşlarının da burada devam edeceği bildirilirken, havalimanının askeri amaçla kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu.

‘DEVAM EDİYORUZ’

Etimesgut Askeri Havaalanı’nda 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı bulunuyordu. Buradan yurtiçi ve yurtdışına VIP dahil olmak üzere askeri uçuşlar gerçekleşiyordu. TRT Belgesel’in havalimanıyla ilgili hazırladığı belgeselde konuşan 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Muarrem Özen, askeri kullanımın devam edeceğinin sinyalini verdi.

Özen, “TSK’nin ihtiyacı olduğu bütün ulaştırma görevlerinde, sahip olduğumuz kargo uçakları vasıtasıyla, insani yardım ve doğal afet görevlerinde ilk tercih edilen meydan olmaya devam ediyoruz” dedi. Havalimanında yapılan çalışmaların TSK’ye ne katacağına yönelik soruyu ise, “Uçuşun olmazsa olmazı olan altyapı tesislerimiz, elektrik, akaryakıt, uçuş yardım sistemlerimizin modernizasyonu ve etkinliğini artıracak tüm faaliyetlerin, meydanlarımızda bulunan bütün binaların renovasyon ve iyileştirmeleri yapıldı” şeklinde yanıtladı.

‘AFET GÖREVLERİ NASIL SÜRDÜRÜLECEK?’

CHP’de Özgür Özel’in MYK’sinde yer alan emekli tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ise, belgesel yayımlanmadan birkaç saat önce, Millî Savunma Bakanlığına sorular yöneltmişti. Bağcıoğlu, “Ambulans uçaklar Etimesgut’ta aynı etkinlikle görev yapmaya devam edecek mi? Askeri yaralı tahliye ve tedavi zinciri nasıl sürdürülecek? Bölgedeki mevcut hastanede hava ambulans koordinasyonu, askeri yaralı nakli ve savaş cerrahisi açısından gerekli kapasite korunmakta mı? Hava Üssü’nün afet durumunda bölgedeki depolardan afet bölgesine malzeme naklindeki kritik rolü göz önüne alındı mı? Meydanın modernizasyonu için başka üslere intikal ettirilen ulaştırma uçakları süreç sonrasında yeniden Etimesgut’a dönecek mi? Bir hava üssünün harekât imkân kabiliyeti; yalnızca pist ve uçaklardan ibaret değildir. TSK’nın süratli ve kesintisiz sağlık hizmetine erişimini sağlayan askeri sağlık ve tahliye sisteminin, afet destek faaliyetlerinin nasıl korunacağı da açıklanmalıdır” sözlerini kullanmıştı.

MSB’den bu sorulara yarınki haftalık basın toplantısında yanıt gelebilir.