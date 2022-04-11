Tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı
Samsun'da tuğla fabrikasında binlerce liralık demir çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar fabrikaya ait 30 bin liralık parça demirleri çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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