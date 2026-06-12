TÜGVA’dan dini yaz okulu: ‘Asıl amaç cemaatçi örgütlenmeye hizmet’

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) “Renklensin Yaz Okulumuz” sloganıyla düzenleyeceği yaz okulu etkinlikleri Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak. Ankara Mamak’ta yaz okulu için kayıtların başladığını duyuran TÜGVA, 6 Temmuz -14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulunda; spor kursları ve gezilerin yanı sıra Kuran, Adabı Muaşeret ve Canım Peygamberim gibi derslerin de verileceğini açıkladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yaz okuluna ise eğitimcilerden tepkiler devam ediyor. Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu gazetemize yaptığı açıklamada TÜGVA'nın yaz okulu duyurularının devlet okulları üzerinden velilere iletilmesinin, kamusal eğitimin tarafsızlığı ve laiklik ilkesi açısından ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

‘ÇOCUKLAR VAKFA DEĞİL, KAMUYA EMANET EDİLMELİ’

Devlet okullarının hiçbir vakfın ya da derneğin öğrenci yönlendirme alanı haline getirilemeyeceğine dikkat çeken Aydoğdu, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi, çocukların eğitim ihtiyacını bilimsel, laik ve kamusal eğitim anlayışıyla karşılamaktır. Yaz döneminde yapılacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de kamu eliyle ve tüm öğrencilere eşit biçimde sunulmalıdır. Çocuklarımızın geleceği vakıflara değil, laik, bilimsel ve kamusal eğitime emanet edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nı Anayasa'nın laiklik ilkesine uygun hareket etmeye ve devlet okullarını hiçbir yapının faaliyet alanına dönüştürmemeye çağırıyoruz. Sportif vb. faaliyetler işin reklam tarafı. Esas amaç cemaatleri bu yolla okullara sokmak; yoksul emekçi çocuklarını ablukaya almak ve cemaatçi örgütlenmelere hizmet etmek” diye konuştu.