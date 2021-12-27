TÜGVA ile gündeme gelen AKP’li belediyeden yeni usulsüzlükler

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:23

AKP’li belediyelerin usulsüzlükleri Sayıştay tarafından gözler önüne serilmeye devam ediyor. TÜGVA ile ilişkisinin açığa çıktığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait yeni usulsüzlükler, Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporuna da yansıdı. Söz konusu belediyenin 15 milyon liralık otopark bedelini tahsil etmediği, işçilerin yıllık izinlerini kullandırtmadığı ve muhasebe kayıtlarının birbirinin tutmadığı gibi usulsüzlükleri ortaya çıktı.

Sayıştay, belediyedeki taşınmazlara ilişkin yapılan incelemelerde envanter kayıtları ile muhasebe kayıtlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Buna göre, belediyenin sahip olduğu taşınmazların envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları incelendiğinde; 2020 yılı sonu itibarıyla taşınmaz özetlerinin yer aldığı tabloda değerin 969 milyon 605 bin 404 lira 45 kuruş olduğu belirtildi.

808 MİLYONLUK FARK

Raporda, muhasebe kayıtlarında arsa hesapları, yeraltı ve yerüstü düzenleri hesapları ve binalar hesabının toplam değerinin 1 milyar 778 milyon 173 bin 111 lira 30 kuruş olarak göründüğü belirtilerek bu kayıtlar ile muhasebe kayıtları arasında 808 milyon 567 bin 706 lira 85 kuruşluk bir fark olduğu tespit edildi.

Denetim raporunda, “Yapılan incelemelerde bu farkın 701 milyon 623 bin 418 lira 91 kuruş gibi önemli bir kısmının 251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabından kaynaklandığı, asfalt, iş makinesi kiralama vb. yol çalışmalarının maliyetinin muhasebe kayıtlarına alındığı, ancak icmal kayıtlarında güncel olarak takip edilemediği görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Bilançoda belirtilen hesapların doğru ve güvenilir bilgileri yansıtmadığı vurgulandı.

15 MİLYONLUK OTOPARK BEDELİ TAHSİL EDİLEMEMİŞ

Sayıştay’ın raporunda, ilçe belediyeleri tarafından gönderilmesi gereken otopark bedeli tahsilatının takip edilemediğini de belirtti. İncelenen hesaplarda, 2020 yılında toplam 896 bin 680 TL'lik otopark bedeli tahakkuk ettirilerek 855 bin 520 liralık bütçe gelirinin sağlanabildiği aktarıldı.

Raporda, ilçe belediyeleri ile yapılan yazışmalarla tespit edilen ve son beş yıllık sürede aktarılması gereken yaklaşık 15 milyon 217 bin 383 lira 65 kuruşluk önemli bir tutarın tahsil edilemediği tespitine yer verildi.

İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKKINA GÖZ DİKMİŞLER

Ayrıca, işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmadığı da rapora yansıyanlar arasında. Belediyedeki birçok işçinin birikmiş yıllık izinlerinin olduğu ve emekli olan birçok işçiye de birikmiş izin ücreti ödemesinin yapıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay'ın raporunda, “Belediyede çalışan işçilere yıllık izinleri düzenli olarak kullandırılmalı, herhangi bir sebepten sözleşmesi sona erdiğinde işçinin kullanmadığı yıllık izin varsa bu izne ilişkin Belediye tarafından işçiye ücret ödenmelidir. Ancak esas olan işçilerin dinlenme hakkının gereği olarak yıllık izinlerin zamanında kullandırılması olduğundan, işçilerin yıllık izinleri biriktirilmemeli ve düzenli olarak kullanılması sağlanmalıdır” denildi.

TÜGVA’NIN BELEDİYE İLE İLİŞKİSİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adını bu usulsüzlüklerin haricinde TÜGVA ile girdiği ilişkiler ile kamuoyu gündemine getirmeyi başarmıştı. TÜGVA'ya ait sızıntı belgelerinde yer alan bilgilere göre, açılması planlanan yurtlar çizelgesinde yer alan Kahramanmaraş için, projenin hazır olduğu ve tadilat için belediyenin ihale çıkacağı belirtildi. Ayrıca konferans salonu için planlanan bir projede sorun çıktığı bilgisine de yer verildi. Yurt açma süreçlerine ilişkin yer alan çizelgede ise kayyumda olan bina için vergi dahil 17 bin TL kira ile 21 Haziran 2016 tarihinde sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Aynı belgede, belediyenin kiralayıp protokolle devredeceği bina için ise belediyenin çalışma yaptığı ve bu konuda da 21 Haziran 2016 tarihinde son durumun yerinde görüleceğine yer verildi.

TÜGVA İLE SİBER İSTİHBARAT KONFERANSI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin TÜGVA ile birçok ilişkisinin de olduğu biliniyor. AKP’li belediyeyle TÜGVA’nın “Finansal ve Siber İstihbarat, “Değişen Toplum, Değişmeyen Millet” ve ‘’Bir Tutkum Var Yeniden Dirilişe’’ konularında konferanslar düzenledikleri duyurulara yansımıştı.

Sayıştay'ın raporundan bazı bölümler şu şekilde: