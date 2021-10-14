Tügva temsilcisi, İl Özel İdarede

14 Ekim 2021 Perşembe, 02:00

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adem, yaptığı açıklamada, Yaşar’ın siyasi olanaklarını kullanarak işe alındığını öne süren Adem, “Burak Yaşar, üç sene önce TÜGVA’da göreve geldi. Daha sonra sözleşmeli personel olarak Niğde İl Özel İdaresi’nde inşaat mühendisi olarak işe başladı. Şimdi imza yetkisine de sahip. İş arkadaşlarıyla konuştuğumuzda çok fazla işe gitmediğini, mesai yapmadığını öğrendik. TÜGVA’lı yöneticilerin siyasilerin isteği ile işe yerleştirildiğinin en somut örneklerinden birisi de Burak Yaşar. Hem il özel idaresinde hem de TÜGVA’da görevine devam ediyor. Biz, işinde başarılı olan, siyasete bakılmaksızın liyakat sahibi insanların işe yerleştirilmesini istiyoruz” dedi.

TÜGVA ile ilgili ortaya çıkan belgelerin yalan olduğu iddialarına ilişkin de Adem, “Burak Yaşar örneğine bakarak iddiaların yalan olup olmadığını kamuoyu görebilir” ifadelerini kullandı.







