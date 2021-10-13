13 Ekim 2021 Çarşamba, 19:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi.

Torpil listeleri ve kamu mülklerine kelepir fiyata çökme iddiaları ile gündeme oturan TÜGVA'nın eski yöneticisi Tamer Özsoy, TELE1 canlı yayınına bağlandı.

1,5 sene TÜGVA’da yöneticilik yapan Gelecek Partisi Van/İpekyolu Kurucu İlçe Başkanı Tamer Özsoy, "Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Eski TÜGVA yöneticisi: Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın, bu konunun üzerine gidilmesi lazım — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 13, 2021

Belgelerin ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Özsoy, bilgilerin buzdağının yüzde 1'lik kısmı olduğunu ifade etti.

'FETÖ’DEN ÇOK KORKTUK'

Özsoy'un açıklamaları şöyle:

Van’da yöneticilik yaptık. Çok şey gördüm. Onlardan korkmuyoruz. FETÖ’den çok korktuk. Korku iklimi yaşanmasını istemiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın.

Bu konunun üzerine gidilmesi lazım. TÜGVA’da bir sistem vardı. Bu sisteme üyeler kaydediliyordu. TÜGVA istediği kişinin bilgilerini alıyordu. Bir kayıt tutuluyor.

'BUZDAĞININ YÜZDE 1'İ'

Buzdağının yüzde 1'i. Bence TÜGVA'ya tahsis edilen binaların neden tahsis edildiğinin araştırılması lazım. Buna kimler vesile oldu. Bunların araştırılması lazım. Devamı çıktığında ‘Bu da mı olmuş’ diyeceğiz.

'BENİ ARAYAN OLMADI'