İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kadrolaşma listeleri iddiası ile gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alındığının tespit edildiğini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, TÜGVA'nın vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair sızdırılan bilgiler gündemdeki yerini koruyor.

Devletin çeşitli kademelerine yerleştiği öne sürülen TÜGVA yöneticilerinin İBB'de de işe alındığını ifade eden Ongun, CHP'nin İBB seçimlerini kazanması sonrası söz konusu kişilerin görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 13, 2021

'İBB’NİN BALLI KAYNAK OLARAK KULLANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'



Ongun şu ifadeleri kullandı:

''Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.''