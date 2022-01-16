TÜGVA'dan 'Grup Yorum' intihali
TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan marşın, Grup Yorum’a ait 'Özgürlük Tutkusu' şarkısından çalındığı ortaya çıktı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA, devlet içindeki kadrolaşma faaliyetlerinin açığa çıkmasının ardından bu kez de çalıntı marş ile gündeme geldi.
TÜGVA, son olarak, sızdığı ileri sürülen vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.
Öte yandan TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının, Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” şarkısından çalındığı ortaya çıktı.
Dokuz8haber yazarı Nurullah Yıldız, TÜGVA'nın Grup Yorum türküsünden çalıntı marşının olduğu tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Flaş: TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” türküsünden alındığı anlaşıldı...@tugvaTR @TugvaSanliurfa @Grup_YORUM pic.twitter.com/gWVmVVKWEv— Nurullah YILDIZ (@nrlhyildiz) January 16, 2022
ÇALINTI MARŞ
Müziği kullanan Grup Aksiyon, şarkının sözlerini şöyle değiştirdi:
“Biz, biz, biz TÜGVA'lıyız biz,
Kutlu bir davaya sevdalıyız biz.
Biz, biz, biz TÜGVA'lıyız biz,
Ümmetin ümidi TÜGVA'lıyız biz.”
KONSERLERİ YASAKLANMIŞTI
AKP son yıllarda Grup Yorum’un konserlerini yasaklamış, grup üyeleri tutuklanmıştı. Konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması ve açılan davaların düşürülmesi talebiyle başlatılan açlık grevi ölüm orucuna çevrilmişti.
7 Mayıs 2020’de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Helin Bölek de 3 Nisan 2020’de girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetmişti.
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