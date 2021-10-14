14 Ekim 2021 Perşembe, 20:12

TÜGVA hakkında öne sürülen bazı ‘kadrolaşma listeleri’ gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu belgelere önce kabul etmeyen TÜGVA yönetimi, daha sonra “belgeler içeriden sızdırılmış” açıklaması yaptı.

Yayınlanan listelerin ardından bugün İzmir Bornova’da bulunan TÜGVA İl Temsilciliği önünde üniversiteliler tarafından protesto eylemi yapıldı. Üniversite öğrencileri, "Bu karanlık düzeni biz değiştireceğiz" isimli açıklamalarında, "Bu memleketin milyonlarca öğrencisi sokaklarda kalırken, AKP’nin taşeronu TÜGVA ve benzeri kurumlara 821 tane yurdu peşkeş çekti. Biz bu memleketin öğrencileri olarak sokaklarda yaşarken, bunlar memleketi karanlığın ortasına sürükledi" denildi.

TÜGVA önünde protesto yapan öğrenciler: "Gencecik insanların gelecekleriyle adeta dalga geçiyorlar" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 14, 2021

Gençler "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" sloganı attı.

'KADROLAŞMA İDDİALARI BİNLERCE ÖĞRENCİYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Protestoda konuşan üniversite öğrencisi Deniz Özçelik, “Milyonlarca üniversite öğrencisi geleceksizlikle karşı karşıya iken iktidara yakın kişiler devlet içerisinde açıktan bir kadrolaşmaya gitmişler. Protestomuzun amacı bunu dile getirip, eleştirmekti” dedi.

Devlet içinde yaşanan kadrolaşma iddialarının binlerce öğrenci üzerinde hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Özçelik, “TÜGVA ve benzeri iktidar tarafından kollanan kuruluşlar tıpkı geçmişte olduğu gibi FETÖ benzeri yapılanma niyetinde oldukları anlaşılıyor. Memleket bu kuruluşlardan çok yara aldı. Şimdi de devlet içinde kadrolaşmanın yolunun bu kuruluşlar mı oluşturuyorlar?” diye konuştu.

'LİYAKATSİZ ATAMALARA KARŞI DURUŞ İSTİYORUZ'

Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt problemlerini ve liyakatsiz atamaları hatırlatan Özçelik şunları söyledi:

“Başlangıç olarak TÜGVA ve benzeri kuruluşlara ait olan yurtların kapatılmasını talep ediyoruz. Binlerce öğrenci yurt sorunu yaşadıkları için üniversitelerine devam etmekte zorlanırken, TÜGVA gibi kuruluşlara peşkeş çekilen yapıların kamu tarafından üniversite öğrencilerine hizmet edecek yurtlar haline dönüştürülmesini istiyoruz. İzmir’de bulunan birçok yurt zaten kapalı, kepenkleri indirilmiş durumda. Buca ve Bornova’da bulunan yurtlar bunlara örnek. Bir diğer talebimiz ise devlet içerisinde yapılan liyakatsiz atamalardır. Şimdi bir tarafta 4-5 yıl üniversite okuyup, en az 1 veya 2 yıl KPSS’ye hazırlanıp güvenceli bir işe girme çabasında olan binlerce öğrenci var. Ama bir tarafta da TÜGVA gibi kuruluşlarla iletişim kurup bir an önce kamuda çalışmanın yollarını arayanlar var. Şimdi bunun neresinde adalet var? Neresinde liyakat var? Gencecik insanların gelecek hayalleriyle adeta dalga geçiyorlar, umutlarıyla oynuyorlar. Liyakatsiz atamalara karşı duruş istiyoruz.”