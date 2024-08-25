TÜİK açıkladı: Nüfusu en çok azalacak 5 il belli oldu

Yayınlanma: 25.08.2024 - 16:12

Güncelleme: 25.08.2024 - 16:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor.

59 ilde nüfus artışı öngörülürken, 5 ilde nüfus düşüşü yaşanacağı tahmin ediliyor. Nüfusu en çok artacak iller İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Kocaeli; en çok azalacak iller ise Ağrı, Erzurum, Çorum, Gümüşhane ve Muş olacak.

TÜİK verilerine nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.

NÜFUSU EN ÇOK ARTMASI BEKLENEN İLLER

NTV'de yer alan habere göre, artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. İstanbul’u nüfusu artması beklenen Antalya izleyecek. Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.

İl il artması beklenen nüfus sayıları:

İstanbul (+473 bin 533)

Antalya (+269 bin 804)

Ankara (+258 bin 523)

Bursa (+214 bin 887)

Kocaeli (+214 bin 364)

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor. Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor.

İllerin düşmesi beklenen nüfus sayıları: