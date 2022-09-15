TÜİK Başkan Yardımcılığı'na atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre, TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. TÜİK Başkan Yardımcılığı'na atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
1978'de Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.
15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekaleten getirildi, sonrasında Sait Erdal Dinçer'in asaleten atanmasıyla TÜİK Başkanlığı görevinden ayrıldı..
Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.
TÜİK BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Ahmet Kürşad Dosdoğru, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kurumun başkan yardımcılığına atandı. TÜİK başkan yardımcılığına Kürşat Dosdoğru getirildi. Dosdoğru daha önce bir kez başkan, 3 kez de başkan yardımcısı olmuş ancak her atamadan sonra görevden alınmıştı. Böylece aynı isim bir yılda 1 defa başkan 4 defa ise başkan yardımcısı olarak atanmış oldu.
Video Haberler
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu