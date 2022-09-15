TÜİK Başkan Yardımcılığı'na atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:15

1978'de Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.

15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekaleten getirildi, sonrasında Sait Erdal Dinçer'in asaleten atanmasıyla TÜİK Başkanlığı görevinden ayrıldı..

Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.

TÜİK BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Ahmet Kürşad Dosdoğru, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kurumun başkan yardımcılığına atandı. TÜİK başkan yardımcılığına Kürşat Dosdoğru getirildi. Dosdoğru daha önce bir kez başkan, 3 kez de başkan yardımcısı olmuş ancak her atamadan sonra görevden alınmıştı. Böylece aynı isim bir yılda 1 defa başkan 4 defa ise başkan yardımcısı olarak atanmış oldu.