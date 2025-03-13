TÜİK davasında yeni gelişme: Mahkeme TÜİK'ten 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyon verilerinin nasıl hesapladığına ilişkin tüm belgeleri göndermesini istedi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:49

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:06

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı ve karar beklenen davada, ara karar çıktı. Mahkeme, ara kararında, 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin nasıl hesaplandığına ilişkin tüm belgelerin TÜİK tarafından Mahkeme'ye sunulmasını istedi. Mahkemenin, TÜİK'ten daha önce de bilgi ve belge istediği, yanıt verilmemesi nedeniyle ikinci kez ara karar kurduğu belirlendi.

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, TÜİK avukatları, emekli maaşlarındaki artışın TÜİK yetkisinde olmadığını belirterek, davanın usulden ve esastan reddini istemişti.

Kararını 18 Mart'a kadar vermesi beklenen mahkeme, ara karar ile TÜİK'ten bilgi ve belge istedi.

Ara kararda, mahkemenin 30 Eylül 2009'da da "dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı-okunaklı örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, ara kararı gereği süresi içinde yerine getirilmediği takdirde dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğinin davalı idareye duyurulmasına" karar verdiği, buna rağmen davalı idarece ara karar gereğinin yerine getirilmediğinin görüldüğü aktarıldı.

ÖRNEK GÖNDERİLMESİ TALEBİ

Mahkeme bu nedenle, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için davalı idareden ikinci kez, "1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasına ait, aylar bazındaki enflasyon oranları üzerinden belirlenen 6 aylık enflasyon oranının hesaplanmasına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı-okunaklı bir örneğinin gönderilmesini talep etti.

TÜİK’e gerekli belgelerin gönderilmesi için 15 gün süre veren mahkeme, 12 Mart 2025 tarihli ara kararında, "Ara karar gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunun ve ara kararı gereğinin yerine getirilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davalı idareye bildirilmesine karar verilmiştir" denildi.