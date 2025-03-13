TÜİK açıkladı: Konut satışları şubat ayında yükseldi!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:34

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışı 19 bin 347 ile İstanbul'da kaydedilirken, onu 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir takip etti. En az konut satışı ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt'ta gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde ise konut satışları yüzde 29,1 artış göstererek 224 bin 991 oldu.

İpotekli konut satışları şubat ayında yüzde 90,1 artarak 16 bin 778'e ulaştı. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak kaydedildi. Aynı dönemde diğer konut satışları yüzde 12,9 artışla 96 bin 40 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satışları yüzde 18,2 artışla 33 bin 784 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 21 artışla 79 bin 34'e yükseldi.

EN ÇOK KONUT SATILAN İLLER

Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 21,1 düşüşle bin 457 olarak kaydedildi. En çok konut satışı 539 ile İstanbul'da, 503 ile Antalya'da ve 89 ile Mersin'de gerçekleşti.

UYRUKLARA GÖRE EN FAZLA KONUT SATIŞI

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 256 ile Rusya Federasyonu yurttaşlarına yapıldı. Rusları, 133 ile İran ve 99 ile Irak yurttaşları takip etti.