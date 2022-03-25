TÜİK: İnek sütü fiyatı 2021'de yüzde 25,77 arttı

25 Mart 2022 Cuma, 11:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, canlı hayvanlardan, 2021 yılında sığır (kültür melezi) fiyatında yüzde 15,88 ve sığır (yerli) fiyatında yüzde 16,04 artış meydana geldi.

Küçükbaş hayvanlardan, 2021 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 30,28 ile tiftik keçisi ve yüzde 27,79 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti.

KOYUN SÜTÜ FİYATLARINDA YÜZDE 38,45 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, 2021’de, bir önceki yıla göre inek sütü fiyatında yüzde 25,77, keçi sütü fiyatında yüzde 26,45 ve koyun sütü fiyatında yüzde 38,45 artış oldu. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 7,98 ile yapağı ve yüzde 19,71 ile bal oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN DEĞERİ YÜZDE 30,60 ARTTI

Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların toplam değeri yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,60 artarak 79,23 milyar TL oldu. Kümes hayvanlarının değeri de yüzde 11,22 artışla 9,83 milyar TL’ye yükseldi.