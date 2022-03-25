TÜİK: İnek sütü fiyatı 2021'de yüzde 25,77 arttı
İnek sütünün fiyatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 25,77 arttı. TÜİK'e göre koyun sütü fiyatındaki artış ise yüzde 38,45'e kadar çıktı. En az artış gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 7,98 ile yapağı ve yüzde 19,71 ile bal oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, canlı hayvanlardan, 2021 yılında sığır (kültür melezi) fiyatında yüzde 15,88 ve sığır (yerli) fiyatında yüzde 16,04 artış meydana geldi.
Küçükbaş hayvanlardan, 2021 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 30,28 ile tiftik keçisi ve yüzde 27,79 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti.
KOYUN SÜTÜ FİYATLARINDA YÜZDE 38,45 ARTIŞ
TÜİK verilerine göre, 2021’de, bir önceki yıla göre inek sütü fiyatında yüzde 25,77, keçi sütü fiyatında yüzde 26,45 ve koyun sütü fiyatında yüzde 38,45 artış oldu. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 7,98 ile yapağı ve yüzde 19,71 ile bal oldu.
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN DEĞERİ YÜZDE 30,60 ARTTI
Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların toplam değeri yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,60 artarak 79,23 milyar TL oldu. Kümes hayvanlarının değeri de yüzde 11,22 artışla 9,83 milyar TL’ye yükseldi.
İlgili Haberler
- Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 8.9 arttı
- "İnek sütü ile beslenen bebeklerde ani ölüm görülebilir"
- Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun fiyat artışıyla amacına ulaştı
Video Haberler
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- Jirinovski'nin durumu ciddiyetini koruyor
- The Batman filminden silinen 'Joker' sahnesi paylaşıldı
- Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mart
- 'Bankalar 2 yıl faizsiz kredi vermeli'
- 'Nasıl şekillenir onu göreceğiz'
- Ünlü rapçi kansere yakalandı
- 5 kilo şeker alabilmek için saatlerce beklediler