Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun fiyat artışıyla amacına ulaştı

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

Yurttaşlar için artık Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyata et aldıkları günler geride kaldı. Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Kurumun Genel Müdürü Osman Uzun da zam gerekçesini, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” sözleriyle açıklamıştı. Et ve Süt Kurumu’nun zamlı fiyat tarifesine geçmesinden sonra kurum önündeki kuyruklar da sona erdi.

Piyasa fiyatının yüzde 15’inin altında olduğu açıklanan fiyat tarifesine yurttaşlar ilgi göstermedi. Samsun’da, iki gün öncesine kadar 56 TL’den aldığı kıymanın 88 TL’ye çıktığını gören yurttaşlar, Et ve Süt Kurumu satış mağazasından el boş çıktı. Bazıları da ihtiyaçlarından daha azını alabildi. Yurttaşın ucuz et alma umudu da sona erdi.

KIŞIN ET FİYATLARI YÜKSELİRMİŞ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’un et zammına ilişkin “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” sözlerinin ardından AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay’dan da ilginç bir açıklama geldi. Uluçay, “Kış dönemlerinde özellikle ramazana girerken et fiyatları her zaman yükselir. Kurban Bayramı’nda da et fiyatları ucuzlar” dedi.