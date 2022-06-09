TÜİK önünde polis müdahalede bulunmuştu: Birleşik Kamu-İş Mali Sekreteri'nin kalp krizi geçirdiği açıklandı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir" denildi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara’da bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önünde enflasyon rakamlarını protesto eylemine yapılan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle dendi:
“TÜİK'in yalan enflasyon rakamlarını ve gasp edilen haklarımızın hesabını sormak için basın açıklaması gerçekleştirmemize izin vermeyen AKP polisi çok sert müdahale gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda gözaltı işlemleri halen devam etmekte olup, Genel Başkan Mehmet Balık, Mali Sekreter Mücahit Dede, Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan gözaltına alındı. Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir.”
Video Haberler
- 'Oğluma nasıl bıktım senden dersin!'
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Erdoğan SADAT’A neden ‘sâdât’ diyor
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür