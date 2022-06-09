TÜİK önünde polis müdahalede bulunmuştu: Birleşik Kamu-İş Mali Sekreteri'nin kalp krizi geçirdiği açıklandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir" denildi.

ANKA
09 Haziran 2022 Perşembe, 18:07
TÜİK önünde polis müdahalede bulunmuştu: Birleşik Kamu-İş Mali Sekreteri'nin kalp krizi geçirdiği açıklandı
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara’da bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önünde enflasyon rakamlarını protesto eylemine yapılan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle dendi:

“TÜİK'in yalan enflasyon rakamlarını ve gasp edilen haklarımızın hesabını sormak için basın açıklaması gerçekleştirmemize izin vermeyen AKP polisi çok sert müdahale gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda gözaltı işlemleri halen devam etmekte olup, Genel Başkan Mehmet Balık, Mali Sekreter Mücahit Dede, Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan gözaltına alındı. Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir.”


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