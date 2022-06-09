Son Dakika: Birleşik Kamu-İş'in TÜİK önündeki eylemine polis müdahalesi

09 Haziran 2022 Perşembe, 12:33

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu dün, Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, “TÜİK’in istatistikleri gerçekçi rakamlarla açıklamaması, kamu emekçileri ve yurttaşların açlık ve yoksulluğa mahkûm edilmesine karşı mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bir kurumu olduğunun bilincine varması için yarın TÜİK binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir” denilmişti.

Birleşik Kamu-İş üyeleri basın açıklaması gerçekleştirmek için TÜİK binasının önünde toplandı. Valilik tarafından Birleşik Kamu-İş üyelerine izin verilmezken polis sert müdahalede bulundu. TÜİK'e gelen bazı Birleşik Kamu-İş üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Görüntü almak isteyen gazetecilerin de engellendiği müdahalede, "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak hesapladığını duyurmuştu. Enflasyon oranını hem beklenenin ve hem de hissedilenin çok altında açıklayan kurumun madde sepetini de yayımlamayı durdurması tepkilere neden olmuştu.