Son dakika | TÜİK Başkanı görevden alındı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.
BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
Karara göre, TÜİK Başkanlığı'ndan alınan Dinçer'in yerine ise Erhan Çetinkaya atandı.
TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.
İşte Resmi Gazete'de yer alan karar:
TÜİK Başkan Yardımcılığı'na yapılan atamaya ilişkin karar:
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