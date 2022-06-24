TÜİK'ten dikkat çeken karar: Verilerin yayımlanma tarihini erteledi
TÜİK bugün yayımlanması planlanan "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri"nin yayımının ertelendiğini duyurdu. Kurum geçtiğimiz yıl da göç ve ölüm istatistiklerini açıklamamıştı. Verilerin açıklanmaması "Covid-19 ölümlerini gizlemek için yapılıyor" eleştirilerine neden olmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ertelerken “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayımlanmasının da erteleneceğini duyurdu.
TÜİK verilerin ertelenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021’ haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelenmiştir.
Ayrıca, analiz süreçlerinde ölüm istatistiklerinin kullanılacağı 21 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayımı da ertelenecektir."
TÜİK ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin diğer kurumlar tarafından oldukça düşük olması, sürekli olarak görev değişimlerinin yaşanması ve son olarak enflasyon verileri arasında karşılaştırma yapılmasını sağlayan madde sepeti verilerinin kaldırması TÜİK'in sık sık eleştirilmesine sebep oluyor.
Diğer bir yandan "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunun ve “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayınlanmaması TÜİK üzerinde yeni şüpheler oluşturdu.
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