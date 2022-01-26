TÜİK'ten Ulusoy'a suç duyurusu: ‘Kişilik hakları zedeleniyormuş’

26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:07

Açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığına dönük tepkilerle sık sık gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi alanında uzman akademisyenler tarafından kurulan ve çalışmaları yürütülen Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

TÜİK’in bu hamlesini değerlendiren ENAG yöneticisi ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, suç duyurusunun perde arkasını Cumhuriyet’ten Altuğ Yerlisu’ya anlattı.

TÜİK, TEDBİR KARARI ALINMASINI İSTEMİŞ

Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.

Ulusoy, 13 Ocak 2021’de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, “ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi.

“DAVET EDECEĞİZ” DEMİŞTİ

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” demişti.

Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” diye yorumladı.

TÜİK’in yüzde 36,08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, ENAG ise yüzde 82,81 olarak duyurmuştu.