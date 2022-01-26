Kriz TÜİK verilerine de yansıdı: Otomotiv sektörü çakıldı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Aralık 2021 verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 26,1, yıllık bazda yüzde 23,1 azaldı.

TÜİK verileri şöyle:

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 17,8'ini kamyonet, yüzde 10,7'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAMYON, KAMYONET, OTOBÜS, MİNİBÜS VE TRAKTÖR KAYDI AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 26,1 azaldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,2 artarken otomobilde yüzde 32,6, motosiklette yüzde 26,7, kamyonette yüzde 22,2, otobüste yüzde 17,3, kamyonda yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,0 ve traktörde yüzde 1,9 azaldı.

ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA TRAFİĞE EN FAZLA OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, aralık ayı sonu itibarıyla 25 milyon 249 bin 119 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında 906 bin 917 adet taşıtın devri yapıldı.

ARALIKTA DEVRİ YAPILAN EN FAZLA TAŞIT OTOMOBİL OLDU

Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,5'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 5,7'sini motosiklet, yüzde 4,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE DE GERİLEDİ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23,1 azaldı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 44,1, motosiklette yüzde 32,0, traktörde yüzde 8,3, kamyonette yüzde 7,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,0, otomobilde yüzde 45,8, otobüste yüzde 16,4, minibüste yüzde 0,3 azaldı.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE TRAFİĞE EN ÇOK BENZİNLİ ARACIN KAYDI YAPILDI

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 62,0'ı benzin, yüzde 23,6'sı dizel, yüzde 9,2'si elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,2'si LPG yakıtlı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 706 bin 65 adet otomobilin ise yüzde 37,6'sı dizel, yüzde 35,9'u LPG, yüzde 25,5'i benzin yakıtlı; yüzde 0,7'si elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 29,0'ı 1401-1500, yüzde 27,7'si 1300 ve altı, yüzde 21,4'ü 1301-1400, yüzde 14,0'ı 1501-1600, yüzde 6,5'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,5 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 249 bin 119 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 13,6, minibüslerde 15,0, otobüslerde 14,8, kamyonetlerde 12,8, kamyonlarda 17,6, motosikletlerde 13,7, özel amaçlı taşıtlarda 13,6 ve traktörlerde 24,3 olduğu tespit edildi.

DEVRİ YAPILAN TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 12,6 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2021 yılında devri yapılan 8 milyon 815 bin 613 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,6 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,2, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,0, kamyonetlerin 11,1, kamyonların 14,2, motosikletlerin 6,2, özel amaçlı taşıtların 14,8 ve traktörlerin 20,0.

BİR YILDA TRAFİĞİ KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI İSE ARTTI

Türkiye'de 2021 yılında toplam 1 milyon 153 bin 165 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 11'lik artışı işaret etti. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti.