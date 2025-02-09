Tülay Hatimoğulları'ndan ‘BirGün’ gözaltılarına tepki!

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tülay Hatimoğulları'ndan ‘BirGün’ gözaltılarına tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:51

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hatimoğulları sosyal medya hesabından şunları yazdı: 

“Sabah Gazetesi’nde yayımlanıp suç olmayan haber, BirGün emekçilerine nasıl suç olabilir?

Bunun adı düpedüz ikili hukuktur! Bu gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratıp, muhalif gazetecilere gözdağı vermektir. Muhalif gazetecilere dönük yoğunlaşan baskıları kabul etmiyoruz. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez!

Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalıdır.”


Etiketler: #Tülay Hatimoğulları #birgün #gözaltı

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